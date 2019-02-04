«Ростелеком» прорабатывает возможность сбора биометрических данных россиян в многофункциональных центрах (МФЦ), рассказали «Известиям» в компании. Она является оператором Единой биометрической системы (ЕБС). Пока слепки голоса и фото лица граждане сдают только в кредитных организациях.

Банки начали сбор биометрических данных россиян 1 июля 2018 года — слепок голоса и фотографии лица планируется использовать для удаленной идентификации и получения услуг. Например, для открытия вкладов или выдачи кредитов. Однако проект развивается не так быстро, как планировалось.



С одной стороны, у населения нет понимания, чем им может быть полезна биометрия, а с другой, ряд крупных банков разрабатывает свои собственные системы сбора данных и не спешит активно передавать информацию о клиентах в ЕБС, чтобы избежать дополнительной конкуренции. При этом для небольших банков расходы на подключение к системе довольно высоки.

Обеспечение сбора биометрии также обходится банку дорого. По оценке Ассоциации российских банков, на переформатирование одного офиса под сбор биометрии требуется 5 млн рублей.

Впрочем, модернизация МФЦ также обойдется недешево. По данным на сайте правительства, в 2018 году в России было 2 777 МФЦ и 10 558 небольших офисов в малонаселенных пунктах. Таким образом, оборудование их всех под сбор биометрии может обойтись государству в несколько десятков миллиардов рублей.

Крупнейшие кредитные организации заинтересованы в проекте. Банкиры считают, что услугу необходимо популяризировать, и один из способов — сбор через МФЦ. Дело в том, что граждане будут больше доверять услуге, если ее предоставит госструктура, полагают они.

Централизованный сбор биометрических данных в МФЦ решил бы проблему массовости, но только в случае обеспечения охраны личной информации и гарантий того, что она не попадет в руки к мошенникам, говорят эксперты. По их словам, еще не забылась история, когда паспортные данные клиентов МФЦ были доступны на компьютерах общего пользования. Требования к качеству и защите информации для центров госуслуг и банков должны стать идентичными, полагают эксперты.