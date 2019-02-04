Сбербанк проводит подробное расследование по каждому случаю мошеннического списания средств со счетов клиентов и в случае запоздалой реакции банка всегда возвращает деньги клиентам, сообщил в интервью агентству «Прайм» зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

«Мы проводим расследование по каждому подобному факту. И если есть хоть какой-то намек, что человек мог потерять деньги в связи со спорной ситуацией либо в связи с тем, что наши сотрудники в кол-центре отреагировали на одну-две секунды позже требуемого, банк возвращает деньги и делает это достаточно быстро», — сказал Кузнецов.

По его словам, показатель потерь самого Сбербанка от деятельности хакеров равен нулю уже несколько лет подряд. «При этом мы все еще иногда сталкиваемся с тем, что наши клиенты теряют, пусть относительно небольшие, но деньги», — указал топ-менеджер. Однако Кузнецов признал, что это происходит в основном за счет мошенничества, совершаемого с использованием методов социальной инженерии: из всего объема происшествий примерно 85—87% — это добровольные и сознательные переводы клиентов на счета мошенников.

«Противостоять этому очень трудно. Например, если человек сам отдает деньги, говорит о том, что знал, что это мошенник, и, как выясняется, просто хотел посмотреть, получится ли у злоумышленника закончить свои мошеннические действия, — этому противостоять практически невозможно», — посетовал зампред банка.

При этом он отказался комментировать, каков средний чек потерь клиентов. «Принципиально не комментируем. Но тренд уже давно наблюдается однозначный — объем похищенных денег уменьшается. При этом мы видим постоянный прирост количества мошенников, которые атакуют население с использованием методов социальной инженерии. Число попыток обмана растет быстрее, чем объем совершаемых платежей», — отметил Кузнецов.

«Отдельно хочу подчеркнуть — Сбербанк никогда не звонит клиентам и не просит сообщать данные по карточкам. Никогда. Тем не менее огромное количество людей верит в то, что им позвонили из Сбербанка и предложили по телефону перевыпустить карту», — подчеркнул он. Вместе с тем он выразил надежду на то, что как только в России будет введена уголовная ответственность за подобные мошеннические действия, то ситуация сразу начнет меняться.