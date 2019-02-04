Президент России Владимир Путин предложил продлить на год амнистию капиталов для тех предпринимателей, которые планируют перерегистрировать свой бизнес в создаваемых специальных административных районах в Калининграде и Владивостоке.

«Еще на один год как минимум можно продлить амнистию капитала для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах с особыми правовыми условиями для компаний, которые возвращаются в российскую юрисдикцию», — сказал глава государства на пленарном заседании форума «Деловой России».

Путин напомнил, что такие специальные административные районы созданы на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке.