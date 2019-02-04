Президент России Владимир Путин поддержал идею освободить молодые семьи от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже квартиры, даже если она находилась в собственности менее пяти лет.

«Если речь идет о единственном жилье, то тогда мне кажется, что это вполне обоснованное предложение, я его поддержу», — сказал он на форуме «Деловой России», комментируя соответствующую идею.

Один из участников форума заявил, что молодые собственники жилья часто не могут продать свою единственную квартиру для улучшения жилищных условий, поскольку вынуждены платить с этой сделки налог в размере 13%, если владеют жильем менее пяти лет. По его словам, снятие такого ограничения позволило бы увеличить спрос на квартиры.