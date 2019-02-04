Президент РФ Владимир Путин допустил возможность либерализации валютного контроля в сфере экспорта, если это не поставит под угрозу интересы государства.

«Давайте посмотрим. Если у вас есть предложения по поводу того, как можно либерализовать этот вид деятельности, не подвергая угрозам интересы государства, то давайте подумаем. Я согласен», — сказал президент на форуме «Деловой России», комментируя предложение ослабить такой контроля, хотя бы для представителей малого и среднего бизнеса.

При этом Путин обратил внимание, что валютный контроль при экспорте связан с необходимостью понимания движения финансов и т.д. «Да, в этом есть, наверное, какие-то ограничения, государство вынуждено принимать какие-то меры для того чтобы обеспечить свои интересы. Здесь речь-то [идет] прежде всего не о малых и средних предприятиях, а о крупных наших производителях и экспортерах, [но] примерно одинаковые должны быть условия [для всех]", — сказал Путин.