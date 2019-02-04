Крипто-финансовая платформа XBTO совместно с бывшим менеджером Bitfinex и Tether Филиппом Поттером работают над созданием клирингового сервиса для стейблкоинов Stablehouse.io.

Сервис позволит обменивать стейблкоины по ликвидной рыночной цене с фиксированной комиссией, сообщает ForkLog .

В совещательный совет компании войдут временный руководитель сервиса и основатель XBTO Филипп Бехази, партнер-основатель Galaxy Digital и SolidX Partners Дэвид Намдар, а также ведущий стратег Blockstream Самсон Моу.

Основатели Stablehouse планируют получить лицензию Валютного управления Бермудских островов.