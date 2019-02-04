Президент России Владимир Путин проявил политическую смелость, открыто и честно объяснив гражданам необходимость пенсионной реформы. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на форуме «Медиадень», организованном ИД «Коммерсант».

«По пенсионной реформе разве не была сказана вся правда? Разве президент РФ не вышел с обращением к людям? — отметил пресс-секретарь. — Он посчитал необходимым, чтобы именно он это объяснил людям. И он объяснил, почему принимается это решение правительством РФ». «Никакой неправды там не было, это была только полная правда, — заверил Песков. — Это очередное проявление беспрецедентной политической смелости и мужества президента».

Комментируя мнение о том, что власти пытались скрыть девальвацию рубля и грядущий скачок курса доллара, Песков напомнил: «Разве [председатель ЦБ РФ Эльвира] Набиуллина не кричала не поддаваться этой эмоциональной турбулентности: не обращайте внимания на спекулятивные действия». «Просто ее не захотели слышать те, кто побежал в обменники, им же говорили: не покупайте, будет отскок», — добавил пресс-секретарь.