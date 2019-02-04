Основатель канадской биржи криптовалют QuadrigaCX Джеральд Коттен, унесший с собой доступ к 145 млн долларов в биткоинах и других цифровых активах, находящихся на холодных кошельках биржи, 27 ноября подписал завещание, согласно которому вся собственность перешла к его вдове Дженнифер Робертсон, говорится в судебных документах

Основатель QuadrigaCX скончался 9 декабря в индийском Джайпуре из-за осложнений, возникших на фоне болезни Крона, в возрасте 30 лет, сообщает Ttrcoin , ссылаясь на Bloomberg.

Суд освободил QuadrigaCX от преследования кредиторов, которых насчитывается 92 000, на 30 дней. Коттен являлся единственным руководителем биржи и предпочитал самостоятельно отвечать за сохранность ее активов.

По словам Робертсон, эксперты имели «ограниченный успех» в попытках получить доступ к данным, зашифрованным в компьютере и мобильном телефоне Коттена, которые могли бы помочь в возврате средств пользователям биржи.