Как заявил министр экономического развития, Кабмин должен работать на благо общества, чтобы качество жизни людей улучшалось.
Улучшение качества жизни россиян приведет к повышению доверия населения к правительству. Такое мнение высказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах премии «Немалый бизнес».
«(Повысить доверие общества к правительству возможно. — Прим. ред.) ровно так же, как предпринимательство вернуло доверие к себе — через свою работу... Так же и правительство должно работать на благо общества и все, что мы делаем должно вести к улучшению качества жизни людей», — сказал он, отвечая на вопрос, как повысить доверие общества к правительству.
«Только в этом случае доверие будет расти и увеличиваться", — добавил он.
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