Улучшение качества жизни россиян приведет к повышению доверия населения к правительству. Такое мнение высказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах премии «Немалый бизнес».

«(Повысить доверие общества к правительству возможно. — Прим. ред.) ровно так же, как предпринимательство вернуло доверие к себе — через свою работу... Так же и правительство должно работать на благо общества и все, что мы делаем должно вести к улучшению качества жизни людей», — сказал он, отвечая на вопрос, как повысить доверие общества к правительству.

«Только в этом случае доверие будет расти и увеличиваться", — добавил он.