В России может появиться сервис для проверки банками сведений об абонентах мобильных операторов. Соответствующий законопроект 5 февраля комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении, его планируется рассмотреть 7 февраля. Предполагается, что пользоваться новой системой смогут ЦБ, банки и операторы платежных систем, пишут «Ведомости».

Законопроект внес в Госдуму председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, документ направлен на то, чтобы финансовые институты могли определять достоверность данных о владельце номера телефона.



Предполагается, что система не будет собирать и хранить информацию об абонентах. Она должна работать в виде шлюза, перенаправляя запрос оператору. В ответ банк получит подтверждение соответствия номера, Ф. И. О. абонента и номера документа, удостоверяющего его личность. Оператора системы определит правительство, которое, по словам Аксакова, дало положительный отзыв на законопроект.



Использование анонимных сим-карт несет угрозу финансовому рынку, перечисляют авторы в пояснительной записке. Например, для денежных переводов без открытия банковского счета (до 100 тыс. рублей) достаточно пройти так называемую процедуру упрощенной идентификации, которая предполагает подтверждение мобильного номера, и недобросовестные клиенты могут использовать номера, купленные у нелегальных продавцов.

Кроме того, граждане часто жалуются банкам на задолженности предыдущих владельцев мобильных номеров (авторы называют их токсичными). Их от одного абонента к другому передают операторы. Кредиторы, желающие взыскать долг с нового владельца номера, способны доставить ему массу неудобств. Эти же токсичные номера могут использоваться при подтверждении юридически значимых действий граждан при взаимодействии с государственными системами и бюро кредитных историй.

