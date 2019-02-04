6 февраля состоялась церемония награждения шести победителей национальной премии «Немалый бизнес», которые названы лучшими молодыми предпринимателями России.

Премии в пяти номинациях и гран-при вручали уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, а также члены жюри – соорганизаторы премии, говорится в сообщении пресс-службы Титова.

В номинации «Ранний успех» победителем стала сеть языковых школ Leo Language School (Гагарин, Смоленская область). Основатель и руководитель - Юлия Кузнецова (24 года).

В номинации «Стремительный рост» - производитель натуральных напитков компания «Домашние Рецепты» (Муром, Владимирская область). Генеральный директор компании - Андрей Духовской (29 лет).

В номинации «Реальный продукт» победил производитель и реализатор сельскохозяйственного оборудования компания «Агромиг» (Воронеж). Генеральный директор - Артем Копылов (29 лет).

В номинации «Добрый бизнес» - производитель реабилитационных тренажеров и товаров для инвалидов компания «ВелоЛидер» (Красноярск). Генеральный директор - Артем Маланин (25 лет).

В номинации «Инновационный прорыв» - одна из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений компания Group-IB (Москва) Генеральный директор и основатель - Илья Сачков (32 года).

Обладателем гран-при стал производитель и реализатор кондитерских изделий компания «Ванюшкины сладости» (Пенза). Основатель и руководитель компании - Николай Кузяков (32 года).

После церемонии награждения победителей премии в Кремле примет президент России Владимир Путин.