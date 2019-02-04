На торги, которые пройдут 27 марта текущего года, выставят два комплекса имущества ООО «Фан 24» за 97,4 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 марта.

Имущество включает в себя оборудование, мебель, инвентарь, компьютерную технику на общую сумму 88,9 млн рублей, а также оборудование и право субаренды нежилых помещений на 8,4 млн рублей. Имущество находится в залоге у ПАО «ИнтехБанк» и ПАО «Ак Барс» Банк, сообщает TatCenter .

ООО «Фан 24» решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 июля 2017 года признан банкротом.