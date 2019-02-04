Хакеры разослали пользователям криптовалютного кошелька MyEtherWallet фишинговые письма, стараясь выманить у них личные данные и доступ к средствам в хранилище, заявили разработчики сервиса, подчернув, что сами никогда не отправляют писем по электронной почте, лишь отвечают на запросы, а также никогда не спрашивают приватные ключи.

При этом, как сообщает Anycoin , пользователи криптокошелька Electrum по-прежнему находятся под угрозой фишинговых атак, о которых стало известно около месяца назад. Во время проведения трансакций многие из них получают сообщение об ошибке, для исправления которой якобы требуется обновить ПО до версии Electrum 4.0.0, хотя в действительности приложение существует в версии 3.3.