Правительство России одобрило участие министра экономического развития Максима Орешкина в деятельности наблюдательного совета Сбербанка . Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



«Разрешить министру экономического развития Российской Федерации Орешкину М. С. участие на безвозмездной основе в деятельности наблюдательного совета публичного акционерного общества «Сбербанк России», — отмечается в документе.



Максим Орешкин уже входит в нынешний состав набсовета финучреждения.