Американское подразделение Huobi Group — биржа HBUS, — заключила соглашение с финансовой компанией из Невады Prime Trust для поддержки ввода/вывода фиатных средств. При этом HBUS позволит пользователям торговать биткоином, еthereum и tether USD в паре с долларом США.

На данном этапе HBUS намерена наладить работу с институциональными клиентами и обеспечить правовое соответствие своей деятельности, после чего начнет работать с более широкой аудиторией. В 2019 году компания также планирует увеличить штат до 150 сотрудников.

CEO HBUS Фрэнк Фу подчеркнул, что компания намерена заключить еще несколько сделок в США, сообщает ForkLog .

По его словам, на HBUS зарегистрировано порядка 60 тысяч резидентов США и несколько десятков пользователей из Китая.