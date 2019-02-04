Американская биржа криптовалют Coinbase реализовала поддержку биткоина в своем приложении-кошельке Coinbase Wallet. Как говорится в заявлении компании, цель при работе с Coinbase Wallet – создать ведущий в мире крипто-кошелек, хранение активов в котором осуществляется пользователями.

Также Coinbase планирует добавить поддержку bitcoin cash, litecoin и других популярных криптовалют.

На следующей неделе обновление с предустановленной поддержкой ВТС, SegWit- и Legacy-адресов будет выпущено для iOS- и Android-устройств. При этом желающие также смогут перейти в тестовую сеть биткоина через изменение расширенных настроек в приложении, сообщает Anycoin .

Кроме того, с сегодняшнего дня пользователи из стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии) могут выводить средства на PayPal-счета.