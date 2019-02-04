Две внебиржевых торговых площадки сообщили о том, что их счета на бирже криптовалют Gemini были закрыты без объяснений причин при попытке погасить эмитированные ею токены GUSD.

В одном из случаев Gemini закрыла счет OTC-трейдера из Латинской Америки после того, как тот сообщил, что хочет конвертировать в наличные несколько миллионов долларов в GUSD. Криптобиржа добавила, что конкретные причины закрытия счета назвать не может, сообщает ForkLog .

В другом случае базирующаяся в США OTC-платформа утратила доступ к своему аккаунту, успев вывести несколько миллионов долларов из GUSD. Представители компании предположили, что все это является частью стратегии Gemini по «максимизации своего статуса на CoinMarketCap».

Представители еще одной OTC-платформы, которая имеет действующий счет на Gemini, подтвердили, что эта проблема широко известна и поэтому они не торопятся с конвертацией GUSD в доллары.

«Gemini – это трастовая компания из Нью-Йорка. Некоторые потенциальные клиенты могут не иметь возможности или не хотеть соответствовать нашей строгой программе правового соответствия. Это особенность [нашей биржи], а не ошибка, которая отличает Gemini от других. Мы понимаем, что это может кому-то не понравиться, но это необходимо для обеспечения доверия в будущем денег»,— заявили Уинклвоссы в ответ на поступившие жалобы.

Также Gemini сообщила, что к сегодняшнему дню погасила GUSD на 133 млн долларов, что составляет более половины эмиссии токена, а некоторым клиентам удавалось вывести до 40 млн долларов за раз.