Участие иностранных инвесторов в покупке Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) оказалось под вопросом из-за долгих процедур одобрения сделки китайским регулятором. Харбинский банк «Лунцзян» (Longjang bank corporation) не успел пройти все необходимые процедуры в своей стране и отказался от участия в аукционе. Если торги не состоятся, то китайский инвестор сможет принять участие во втором туре, пишет «Коммерсант».

По данным издания, банк «Лунцзян» получил предложение о совместной покупке АТБ от российского банка «Солидарность», чей план финансового оздоровления в стратегической части подразумевает ориентацию на Китай.

Российский банк не обладает достаточным капиталом для совершения сделки, поэтому он сделал предложение китайскому банку войти в капитал АТБ в пропорции 75:25. Банк «Лунцзян» ранее сотрудничал с АТБ по обслуживанию клиентов и, будучи заинтересованным в усилении своих позиций, подал ходатайство на его приобретение китайскому регулятору. Однако из-за долгих процедур согласований, занимающих до полугода, в январе китайский банк понял, что не успевает принять участие в аукционе, и отказался от сделки.

Впрочем, основные российские претенденты на АТБ — МКБ и Совкомбанк — могут также отказаться от участия в аукционе из-за невозможности провести полноценный due diligence, а также заключить договор, в котором описана ответственность ЦБ как продавца.

По информации газеты, на сегодняшний день ситуация не изменилась, несмотря на то, что аукцион состоится уже 14 марта. Если в торгах примет участие только один инвестор, то они будут признаны несостоявшимися. Банк «Лунцзян» в этом случае сможет подать повторную заявку китайскому регулятору и по ускоренной процедуре получить согласование, чтобы принять участие в повторных торгах.