Суд намерен защитить канадскую биржу криптовалют QuadrigaCX от новых требований кредиторов в ответ на просьбу площадки не привлекать ее по новым искам, поскольку в настоящее время она не может извлечь «значительные криптовалютные резервы», сумма которых, предположительно, составляет 137 млн долларов США.

Как сообщает Ttrcoin , специализирующаяся на финансовых преступлениях юрист Кристин Дюхайм заявила, что она ожидает удовлетворения прошения биржи и привлечения аудиторской фирмы EY для обеспечения надзора за исполнением необходимых процедур в течение ближайших месяцев. EY поручено заняться мониторингом и помочь в обнаружении любых активов, которые можно быстро продать, чтобы начать выплату средств пострадавшим клиентам, число которых составляет от 90 000 до 115 000.

Согласно документам со стороны EY, компания займется поиском резервов в холодных кошельках QuadrigaCX и способов получения доступа к ним. Представитель фирмы пояснил, что они намерены создать кошелек для хранения криптовалюты, если им удастся ее восстановить.

По его словам, возможно, остаются значительные резервы в криптовалюте, общей стоимостью 180 млн канадских долларов, которые пока найти не удалось.