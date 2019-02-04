Годовая инфляция в России в январе 2019 года ускорилась до 5% к январю 2018 года. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Месячная инфляция с декабря 2018 года составила 1%.

Цены на продовольственные товары выросли на 1,3% к декабрю прошлого года и на 5,5% — к январю 2018 года. Существенное удорожание отмечалось на большинство видов плодоовощной продукции.

«В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 101,0%, в Санкт-Петербурге — 101,1%», — добавили в Росстате.