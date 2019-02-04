Нестабильность курса рубля, в том числе наблюдавшаяся в 2018 году, повлияла на рост спроса на ипотеку, считает предправления Абсолют Банка Татьяна Ушкова. Такое мнение она выразила в ходе своего выступления на V Российском ипотечном конгрессе, организованном Cbonds.



«Нестабильность рубля подстегнула спрос на ипотеку. В прошлом году мы зафиксировали рост количества инвестиционных сделок, чего не было с 2014 года», — отметила Ушкова.

Она пояснила, что в условиях неопределенности люди покупали недвижимость, рассматривая ее как альтернативу вкладам и вложению в ценные бумаги.