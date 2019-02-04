В ходе обсуждения банкиры пришли к выводу, что решение данного вопроса возможно путем корректировки коэффициентов по задолженности и иным требованиям кредитного характера, в настоящее время направленной на внедрение инновационных продуктов, услуг и технологий на финансовом рынке и разработки на ее основе специальных режимов стимулирующего кредитования.

На прошедшей после окончания заседания Совета встрече с руководителями банков Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о проектах Банка России, направленных на развитие инфраструктуры финансового рынка и расширение доступности финансовых услуг, в том числе о единой биометрической системе и системе быстрых переводов, и подробно ответила на многочисленные вопросы.

О компании «ФлексСофт»:

АО «ФлексСофт» занимается разработками в области информационных технологий для финансового сектора экономики более 27 лет. Решения компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и не раз были отмечены в обзорах Gartner и Forrester. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба. Среди клиентов компании «ФлексСофт» более 40 банков: ПАО «Почта Банк», Банк «ВТБ» (ПАО), ООО «ФФИН Банк», ОТП Банк (АО), Банк «ТРАСТ» (ПАО), JSC «Silk Road Bank» (Грузия), АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), АО КБ «Хлынов», НКО «ОРС» (АО) и другие.

Источник: FlexSoft