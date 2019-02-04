Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала первое масштабное исследование конкуренции на рынке оплаты товаров и услуг с помощью банковских карт. Банки должны предоставить сведения о том, как формируются комиссии на рынке безналичных платежей с 2016 года, а ретейлеры — отчитаться о своих издержках по организации оплаты карточками за последние четыре года.

Письма с запросами о предоставлении информации (есть у РБК) получили банки и торговые ассоциации. Подлинность писем в адрес банков РБК подтвердили три источника на банковском рынке, а запросов для магазинов — президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Перечень информации, которую ФАС хочет получить от банков, занимает девять листов — служба настаивает на предоставлении копий документов, устанавливающих тарифы и правила предоставления услуг эквайринга для магазинов, копии договоров за 2017–2018 годы (по десять штук за год) на оказание банковских услуг по обеспечению безналичных платежей, информацию о порядке заключения договоров на оказание таких услуг со всеми изменениями, дополнениями и приложениями.

Соответствующие письма были направлены в адрес всех участников рынка эквайринга, и ответ ожидается не только от ретейлеров и банков, а также от операторов платежных систем, сообщили РБК в ФАС, уточнив, что ранее такие исследования не проводились.

«Запросы были направлены в рамках исследования ФАС России состояния конкуренции в сфере услуг по осуществлению операций с использованием банковских карт», — отметили в ведомстве. Исследование является частью «дорожной карты» по развитию конкуренции в отраслях российской экономики, которая была утверждена правительством в августе 2018 года. Данные будут использованы при подготовке соответствующего доклада в правительство, который должен быть подготовлен до конца марта 2019 года.

Источник, знакомый с ходом обсуждения в ФАС, пояснил РБК, что перед рассылкой писем вопрос рассматривали в рамках ведомственной комиссии. ФАС запрашивает информацию, чтобы понять, как происходит ценообразование в трех сегментах: эмиссия, эквайринг и переводы с карты на карту. «Конечная задача — снизить доходность от таких комиссий на стороне тех участников платежного рынка, где она формируется», — пояснил источник.

В банке «ФК Открытие» РБК подтвердили, что получили такое письмо от ФАС.