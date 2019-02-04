Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с ЦБ РФ сформулирует предложения по снижению комиссий за безналичный расчет в торговых сетях. При этом вариант введения фиксированных цен на эквайринг не рассматривается, сообщила ТАСС пресс-служба антимонопольного ведомства.

«В настоящее время идет дальнейшая проработка полученных от участников рынка эквайринга мер, направленных на развитие сферы безналичных платежей в Российской Федерации, и снижение стоимости эквайринга. В рамках реализации названного пункта дорожной карты с учетом результатов проводимого исследования состояния конкуренции в сфере услуг по осуществлению операций с использованием банковских карт будут сформированы дополнительные предложения», — пояснил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

В пресс-службе ФАС пояснили, что в правительство РФ внесен доклад по вопросу возможности снижения размера комиссионного вознаграждения при осуществлении расчетов за покупки в организациях торговли с использованием банковских карт. «В данном докладе представлена согласованная позиция Минфина России, Минпромторга России, Банка России и ФАС России по указанному вопросу. В частности, исходя из практики зарубежных стран не было поддержано предложение о введении фиксированных цен на эквайринг в размере 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт», — отметили в ФАС.