За последние годы доля первичного рынка в ипотечном кредитовании планомерно снижалась. В результате первичный рынок перестал быть единственным драйвером для этого продукта, теперь около 50% сделок на вторичном рынке недвижимости также проводится с помощью ипотеки.

Об этом рассказала председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова в ходе своего доклада на V Российском ипотечном конгрессе, организованном Cbonds.



Ссылаясь на данные ЦБ, Ушкова отметила, что еще в 2016 году на ипотеку приходилось 49% на рынке новостроек и 25% на рынке вторичного жилья. По итогам 2018 года 56% первичного и 49% вторичного рынка — это ипотека.