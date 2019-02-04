Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Связь-Банка на уровне «ruA». По рейтингу сохранен «развивающийся» прогноз и статус «под наблюдением».

«Рейтинг банка обусловлен умеренно сильными рыночными позициями, приемлемой достаточностью капитала, адекватным уровнем ликвидности, а также невысоким качеством активов и удовлетворительным уровнем корпоративного управления. Сохранение «развивающегося» прогноза и статуса «под наблюдением» обусловлено стратегической неопределенностью развития банка в условиях возможной смены собственника. До момента изменения акционера «ВЭБ.РФ» продолжит оказывать поддержку ликвидности и проводить работу по улучшению структуры баланса банка, что было учтено в рейтинге», — поясняется в сообщении «Эксперт РА» .

Как напоминают аналитики, Связь-Банк находится в собственности ВЭБа, под контроль которого перешел в 2008 году в рамках санации, завершившейся в 2011-м. В ноябре 2018 года к Связь-Банку был присоединен банк «Глобэкс», также находившийся в собственности ВЭБа.

Умеренно сильная рыночная позиция Связь-Банка отражает высокую диверсификацию бизнеса по сегментам кредитного риска, поясняется в релизе. Кроме того, банк является лидером по отдельным направлениям деятельности, стабильно находясь в топ-десятке по размеру ипотечного портфеля вследствие его высокой концентрации на военной ипотеке . Банк располагает достаточно широкой базой корпоративных клиентов (более 500 заемщиков), часть которых находится под контролем и существенным влиянием государства. Конкурентную позицию банка ограничивает отсутствие планов по его развитию как самостоятельной единицы ввиду предполагаемой смены собственника.

Приемлемая позиция по капиталу обусловлена высокими нормативами достаточности капитала при удовлетворительной устойчивости капитала к реализации кредитных и рыночных рисков. Поддержку рейтингу оказывает низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска. Присоединение «Глобэкса» не оказало давления на достаточность капитала объединенного банка, поскольку в I квартале 2018 года «Глобэксом» была совершена переуступка проблемных активов, объем которых составил около 30% ссудного портфеля. Тем не менее негативное влияние на рейтинг оказывает убыточность деятельности объединенного банка (по итогам 2018 года убыток без учета событий после отчетной даты составил 7,6 млрд рублей), обусловленная как невысокой операционной эффективностью деятельности, так и формированием резервов по кредитному портфелю и вложениям в паи ЗПИФов, указывает «Эксперт РА».



В числе прочего аналитики отмечают, что ссудный портфель Связь-Банка по юрлицам и индивидуальным предпринимателям (25% валовых активов на 1 января 2019 года) имеет невысокое качество, при этом уровень безнадежных ссуд и просроченной задолженности после присоединения «Глобэкса» повышается. Еще четверть валовых активов приходится на портфель ссуд, выданных физлицам: он сформирован преимущественно ипотекой и характеризуется невысоким уровнем просроченной задолженности. Портфель ценных бумаг имеет приемлемое качество, однако давление на рейтинг оказывает наличие перешедших с баланса «Глобэкса» вложений в ЗПИФы (4% валовых активов), которые подвержены рискам дальнейшего обесценения.

