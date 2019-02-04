Соглашение Банка ЗЕНИТ и объединения «Молодострой» направлено на расширение сотрудничества в сфере кредитования и позволит объединить партнерские усилия для развития совместных программ для военнослужащих.

С февраля 2019 года Банк ЗЕНИТ расширил линейку кредитных программ для военнослужащих. Участникам объединения «Молодострой» стали доступны не только кредиты по военной ипотеке, но и различные виды программ потребительского кредитования Банка ЗЕНИТ, которые существенно расширят возможности программы «Военная ипотека».

Банк предлагает военнослужащим уникальный продукт — «Кредит семейный». Выгодное отличие этой ипотечной программы — возможность для семей военнослужащих, где оба супруга являются участниками НИС (накопительно-ипотечной системы), получить сумму кредита, почти в два раза превышающую сумму стандартной программы «Военная ипотека»: до 5,4 млн рублей (при покупке жилья как на первичном рынке, так и на вторичном). Ставка по кредиту составляет 11,5% годовых.

Дополнительно для всех участников НИС предусмотрена опция «Ипотека +», которая позволяет увеличить сумму кредита еще на 300-500 тысяч рублей (как по программе «Кредит семейный», так и по базовой программе «Военная ипотека»). Воспользоваться опцией можно при условии погашения части ежемесячного платежа по кредиту за счет собственных средств заемщика.

Кроме того, благодаря заключенному соглашению теперь военнослужащие — участники НИС — для увеличения суммы на приобретение жилья могут привлечь дополнительные денежные средства, воспользовавшись нецелевым потребительским кредитом Банка ЗЕНИТ по льготной процентной ставке от 11,9% годовых. В этом случае стоимость приобретаемой недвижимости может составлять до 9 млн рублей. Размер льготной ставки не зависит от срока кредита. При оформлении заявки в интернет-банке или мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» предоставляется скидка в размере 0,4 процентного пункта. Минимальная сумма кредита — 100 тысяч рублей в офисах Банка в Московском регионе и 50 000 рублей в региональных филиалах, максимальная сумма — 3 млн рублей с возможностью индивидуального увеличения лимита до 6 млн рублей. Срок кредита — от 2 до 7 лет.

Для получения консультации и оформления заявки на кредит военнослужащие могут обращаться как в объединение «Молодострой», так и в офисы Банка ЗЕНИТ.

«Партнерство с Банком ЗЕНИТ позволило объединению «Молодострой» предложить военнослужащим новую кредитную программу. Теперь каждый участник НИС может оформить, помимо военной ипотеки, нецелевой потребительский кредит без залога и поручительства с минимальным пакетом необходимых документов», — прокомментировал член правления объединения «Молодострой» Владимир Липко.

«Соглашение Банка ЗЕНИТ и объединения «Молодострой» — еще один шаг по поддержке военнослужащих. Банк ЗЕНИТ активно использует в своей работе инструменты государственной поддержки военнослужащих, что позволяет нам не один год занимать лидирующие позиции на рынке военной ипотеки, — отметил Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ. — С 2011 года в Банке действуют несколько специализированных программ ипотечного кредитования, с помощью которых уже более 10 000 семей военнослужащих смогли приобрести недвижимость и улучшить жилищные условия».