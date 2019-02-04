Банк «Русский Стандарт» запустил в отеле «Метрополь» возможность приема китайских платежных сервисов WeChat Pay и Alipay, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

«Отель «Метрополь» начал принимать платежи гостей из Поднебесной с помощью WeСhat Pay и Alipay. Банк «Русский Стандарт» обеспечил возможность проведения операций через популярные китайские сервисы. «Метрополь» подключил специальный интерфейс, позволяющий принимать Alipay на кассе, что делает использование новой платежной технологии еще легче (в системах управления Opera/Fidelio/Micros). Технология работы Alipay на кассе проста: при выборе этого способа оплаты кассир вводит сумму в кассовом интерфейсе, сканирует QR-код с телефона клиента, после чего платеж проходит, распечатывается фискальный чек и слип», — рассказали в пресс-службе.

«Через мобильные приложения (WeСhat Pay и Alipay) у нас можно оплатить проживание, а также дополнительные услуги, например, традиционную чайную церемонию с блинами и икрой или ужин в русском стиле», — отметил генеральный менеджер отеля Доминик Николас Года.