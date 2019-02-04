Условия программ льготного лизинга распространяются на все модели коммерческих автомобилей Peugeot и Citroёn, производимые в России: Peugeot Traveller, Citroёn SpaceTourer, Peugeot Expert и Citroёn Jumpy.

Все вышеупомянутые модели брендов Peugeot и Citroёn можно приобрести на условиях льготного финансового лизинга со скидкой на оплату авансового лизингового платежа до 10% от стоимости автомобиля.

Чтобы воспользоваться программой льготного лизинга, клиенту нужно выбрать автомобиль в салоне дилеров Peugeot и Citroёn, заключить договор финансовой аренды с лизинговой компанией, участвующей в программе, после чего приобретенный лизинговой компанией автомобиль передается клиенту в лизинг, при этом лизинговая компания предоставляет скидку на оплату авансового платежа до 10% от стоимости автомобиля.

В феврале на вышеуказанные автомобили 2018 года выпуска действует специальное ценовое предложение.

Таким образом, выгода на покупку нового Peugeot Traveller первоначальной стоимостью 2 109 990 рублей, может составить до 300 000 рублей.

* Выгода до 300 000 рублей достигается при приобретении нового автомобиля Peugeot Traveller в комплектации Active, L2, 1,6 Hdi, МКПП, с системой ЭРА-Глонасс, паспорт транспортного средства выдан не ранее 1 декабря 2018 года., с первоначальной ценой 2 109 990 рублей, по специальной цене, предоставляемой продавцом с учетом промо-скидки до 100 000 рублей, в финансовую аренду (лизинг) по договору с лизинговой компанией, участвующей в программе государственной поддержки льготного лизинга и предоставляющей скидку на оплату авансового лизингового платежа в размере до 10% цены автомобиля, но не более 500 тысяч рублей.

Подробности программы, актуальный размер скидки и условия узнавайте в лизинговых компаниях, участвующих в данной программе. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой, действует с 01.02.2019 по 28.02.2019. Подробная информация – в салонах официальных дилеров Peugeot или на сайте www.peugeot.ru