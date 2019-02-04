Если Минэнерго подтвердит наглядные данные API, то по нефти не стоит ожидать снижения цены и рубль будет находиться в комфортных условиях, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

«По парам доллар/рубль и евро/рубль на среду ожидаю снижения до 65,20 рубля и 74,60 рубля соответственно. Если цели будут достигнуты сегодня, то можно будет потом переключиться на 64,78 рубля за доллар США и 74,50 рубля за единицу европейской валюты», - комментирует аналитик.

По мнению руководителя аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергея Козловского, рубль может консолидироваться до конца текущей недели в ожидании четкого и ясного развития ситуации на внешних рынках и итогового решения ЦБ РФ по монетарной политике.

«Не ждем сильных движений и на валютном рынка. Пара доллар-рубль будет находится в узком диапазоне 65,3-65,9. Какое-то оживление в торгах может наступить по итогам сегодняшнего аукциона Минфина по размещению ОФЗ, а также в пятницу, когда ЦБ расскажет о своих действиях в области денежно-кредитной политики на ближайшее время», - прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.