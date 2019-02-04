Банк ВТБ подал иски к швейцарской торговой компании Tolexis Enterprises AG и Tolexis Enterprises International Limited (компания с похожим названием Tolexis International Limited находится на Кипре и занимается поставкой различных химических и минеральных продуктов), сумма требований по каждому из исков — 3,15 млрд рублей. Оба иска зарегистрированы Арбитражным судом Москвы в понедельник и пока не приняты к производству.

По обоим искам третьими лицами выступают «Юкрейниан Кемикал Продактс» и «Титановые инвестиции», бенефициаром которых, по данным источников газеты «Коммерсант», является украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Сумма требований в обоих случаях совпадает. Подробности исков и суть споров в материалах суда не приводятся, ВТБ на момент публикации не ответил на запросы ТАСС.

В начале января газета «Коммерсант» писала, что суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество миллиардера Фирташа на общую сумму почти 46 млн долларов. По данным издания, обеспечительные меры коснулись головной компании Фирташа — Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем его бизнесом, указывал «Коммерсант». Поводом для ареста имущества стал иск банка ВТБ, которому задолжали ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции», являющиеся собственниками ряда заводов в Крыму. По данным источников газеты, Фирташ является бенефициаром обеих компаний, общая задолженность которых составляет более 2,5 млрд рублей.