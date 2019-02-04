Не пропустите одно из наиболее значимых мероприятий в ИТ-индустрии — XIX Международный Форум iFin-2019. Это центр притяжения представителей банковского сообщества и компаний-разработчиков. BSS , Спонсор Форума, приглашает клиентов и партнеров 19 и 20 февраля 2019 года на стенд и выступления экспертов компании. Мероприятие пройдет в гостиничном комплексе «Рэдиссон Славянская» (Москва, Площадь Европы, 2).

На форуме BSS представит новую платформу Digital2Go и промышленное решение для МСБ на ее основе. Эксперты BSS примут активное участие в конференции. Расскажут, как за 6 месяцев войти в рейтинг Markswebb. Почему с помощью системы «FRAUD-Анализ» легко защитить данные в соответствии с требованиями федерального закона 167-ФЗ. Что такое нейробот , и почему этот интеллектуальный помощник для взаимодействия с клиентами лучше голосового ассистента.

На открытии Форума выступит Директор по продажам BSS Виталий Патешман. Расскажет о главных событиях BSS и планах на 2019 год. Анонсирует выступления компании:

19 февраля

Секция «Современные электронные финансовые услуги для МСБ и корпораций»

Доклад: «Платформа Digital2Go: как за 6 месяцев войти в рейтинг Markswebb», Кирилл Бортаковский, Директор по работе с VIP-клиентами, BSS

Секция «Информационная безопасность банков и их клиентов»

Доклад: «Решение «FRAUD-Анализ»: защита данных в соответствии с требованиями федерального закона 167-ФЗ», Станислав Шилов, Заместитель директора департамента корпоративных продуктов, BSS.

20 февраля

Секция «Современные электронные финансовые услуги для физических лиц»

Доклад: «Интеллектуальные помощники для взаимодействия с клиентами: от голосового ассистента до нейробота», Юрий Ледаков, Руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов самообслуживания, BSS.

На стенде BSS посетители смогут подробно ознакомиться со всеми новинками, задать дополнительные вопросы по темам выступлений и перспективам сотрудничества.

Форум iFin — авторитетное мероприятие о достижениях в области электронных финансовых сервисов и технологий. Актуально руководителям банков, ИТ-подразделений и департаментов дистанционного банковского обслуживания. Подробная информация о форуме и условиях участия представлены на сайте организаторов .

Источник: Компания BSS