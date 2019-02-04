Восточный Банк усовершенствовал функционал своих чат-ботов в мессенджерах Telegram @vostbankbot и Viber @vostbank. Теперь электронный помощник банка в Telegram и Viber примет платежи в счет оплаты сотовой связи, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В чат-ботах есть авторизованная зона, доступная только клиентам банка (авторизация по номеру телефона ДБО), и не авторизованная зона, доступная всем пользователям, включая не клиентов банка «Восточный». В рамках нововведения был расширен функционал авторизованной зоны: для клиентов «Восточного» добавлена возможность выполнять оплату за сотовую связь по действующим банковским картам», — отмечается в сообщении.

Для этого достаточно перейти в раздел «Платежи», выбрать карту, указать номер телефона и сумму платежа. Оплата будет произведена сразу же, а клиент может сохранить данную операцию как шаблон.

Виртуальный помощник банка, напоминают в финорганизации, в режиме реального времени принимает заявку на кредит, показывает на карте ближайший офис и банкомат, информирует об актуальных курсах валют, запрашивает баланс и мини-выписку по дебетовым или кредитным картам, уточняет обязательный платеж и наличие просроченной задолженности по кредитной карте или кредиту, а также может в случае необходимости заблокировать карту клиента.

Кроме того, боты «Восточного» в мессенджерах могут назначить клиенту встречу в отделении банка. Нужно отправить в чат информацию о своем местоположении, и клиенту останется только выбрать из предложенных вариантов максимально удобный именно ему.