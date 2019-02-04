В Венесуэле вступил в силу ранее одобренный Конституционной ассамблеей декрет №41.575 об «Интегральной системе криптоактивов», содержащий шесть разделов, включающих в себя 63 статьи, где изложены определения основной криптотерминологии и описаны правила, касающиеся покупки, продажи, использования, распространения и обмена криптоактивов и связанных с ними продуктов, включая вопросы регистрации криптокомпаний, контроля их деятельности и наказания за нарушение новых норм.

Как сообщает Anycoin , согласно декрету, майнеры и криптовалютные биржи обязаны проходить лицензирование. За нарушение этого требования компании и частные лица могут быть оштрафованы на 100-300 суверенных криптоактивов, а те, кто получил доступ, перехватил, вмешался или использовал технологии, связанные с интегрированной системой криптоактивов без разрешения, могут получить 1-3 года тюремного заключения и штраф в 50-100 суверенных криптоактивов с изъятием оборудования для использования в общественных целях.

Проведение инспекций в криптосфере возложено на Управление по надзору в криптовалютной сфере и смежным областям деятельности (Sunacrip), который установит публичные цены, применимые к системе регистрации, будет иметь «самые широкие полномочия» и контролировать операции со всеми криптоактивами на территории Венесуэлы.