Разработчики блокчейн-стартапа Parity Technologies обнаружили ошибку в сети криптовалюты еthereum. Под угрозой оказались сервисы, использующие протокол JSONRPC: MyEtherWallet, MyCrypto, Infura и другие.

Злоумышленники могли нарушить работу экосистемы еthereum через отправку общедоступной ноде Parity Ethereum в версии 2.2.9-стабильная или 2.3.2-бета такого RPC-запроса, который вывел бы ее из строя, сообщает Anycoin .

По словам разработчиков, этой ошибкой не пытались воспользоваться и она не угрожала сохранности средств пользователей. Однако для уменьшения риска нарушения работы сети и потери доступа к децентрализованным приложениям всем было рекомендовано как можно быстрее обновить ноды с помощью новой версии ПО.