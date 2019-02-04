Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Санкт-Петербурга в возрасте 26 и 35 лет, которые обвиняются по части 3 статьи 186 Уголовного кодекса РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе предварительного следствия было установлено, что фигуранты в период с февраля 2016 года по апрель 2017-го, действуя организованной группой на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Ставропольского края с привлечением неустановленных лиц, занимались изготовлением и сбытом поддельных банковских билетов номиналом 5 тыс. рублей. За период деятельности организованной группы был извлечен незаконный доход в размере около 7 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники были задержаны сотрудниками управления ФСБ и полностью изобличены в противоправной деятельности.

«Следствием были получены исчерпывающие доказательства причастности обвиняемых к совершению данных деяний. Во время обысков по месту жительства обвиняемых были изъяты металлические пластины, которые использовались для зажима банкнот, мобильные телефоны, документы, фрагменты денежных банкнот, равные эквиваленту 1,8 млн рублей», — говорится в сообщении правоохранителей.

Злоумышленникам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

