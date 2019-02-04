Последователи организаторов пирамиды «Кэшбери» продолжают делать попытки создания новых пирамид на принципах социальной инженерии, в то же время охоту на доверчивых псевдоинвесторов ведут компании, которые обещают вернуть потерянные деньги, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

«Мне бы хотелось сказать, что (история с «Кэшбери». — Прим. ред.) закончена, но, к сожалению, на обломках большой финансовой пирамиды, как правило, возникают более мелкие. Как последователи, которые предлагают некую новую псевдоинвестиционную идею, так и мошенники пытаются заработать на прежней схеме. Они обещают вернуть ваши деньги якобы за вполне скромную сумму, организовать судебный процесс с гарантией возврата ваших инвестиций в пирамиду и придумывают другие ухищрения. Их принцип — почему бы не поживиться, если пока есть такая возможность», — сказал он.

Глава департамента пояснил, что лавинообразный интерес к «Кэшбери» создавался как за счет активного размещения информации скоординированными группами в соцсетях, так и за счет создания имиджа компании через рекламу, в том числе — достаточно известными медийными лицами. «Создатели подобных пирамид обычно используют для вовлечения людей социальную инженерию», — отметил он.

«Принцип один: надо внушить людям, что компания бурно растет якобы за счет какой-то сверхновой, суперсовременной идеи, о которой больше никто не знает, а она приносит небывало высокую доходность. При этом у организаторов на самом деле отсутствуют какие-либо обязательства перед инвесторами. И хотя они могут даже утверждать, что вложения застрахованы, заключать формальные договоры, потом оказывается, что в договорах ни слова нет про возврат средств. Причем, как в случае с «Кэшбери», деньги переводятся даже не на счёт компании, а на счета неких физлиц», — рассказал о рисках Лях.

Он обратил внимание, что «последователи» до какого-то момента продолжают верить в легенду о том, что все будет хорошо, им будут выплачиваться деньги, но рано или поздно наступает крах.