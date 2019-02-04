Доверительный управляющий криптовалютной биржи Mt. Gox Нобуаки Кобаяши мог использовать платформу BitPoint для продажи крупного объема биткоинов и bitcoin cash, говорится в документах, связанных с разбирательством по делу о банкротстве компании в токийском окружном суде.

Сканы трансакций с биржи BitPoint, как предполагается, отражают процесс продажи криптовалюты на 318 млн долларов с целью погашения обязательств перед бывшими клиентами Mt. Gox, сообщает Ttrcoin .

В начале 2018 года в сети распространилась информация о том, что снижение курса биткоина, начавшееся в это время, могло бы связано с ликвидацией резервов Mt. Gox через общедоступные биржи криптовалют. Кобаяши в свое оправдание заявлял, что продавал криптовалюту таким образом, чтобы не оказывать давление на цену актива.