Под контроль компании Facebook перешла команда стартапа Chainspace, занимающегося созданием децентрализованной системы смарт-контрактов для осуществления платежей и других операций в блокчейне.

Как сообщает Anycoin , ссылаясь на источники издания Cheddar, двое авторов whitepaper Chainspace, Альберто Соннино и Джордж Данезис, в своих профилях на LinkedIn указали, что с начала месяца работают над исследованием в области технологии блокчейн в лондонском офисе Facebook. Знакомые с ситуацией источники сообщили, что четыре из пяти авторов white paper Chainspace станут членами блокчейн-группы Facebook.

В комментарии Cheddar представители соцсети подтвердили найм участников команды стартапа без приобретения его технологии.