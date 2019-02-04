Швейцарский ипотечный банк Hypothekarbank Lenzburg AG и криптовалютный банк Seba Crypto AG подписали соглашение о партнерстве, которое позволит криптобанку использовать разработанное в Hypothekarbank Lenzburg AG программное обеспечение (ПО) — банковскую систему Finstar.

Как сообщает Coinmarket.news , децентрализованное ПО Seba будет интегрировано в систему Finstar, при этом Seba также получит возможность использовать традиционные услуги, предоставляемые банком на базе Finstar. Кроме того, Seba сможет использовать Finstar для обработки и хранения трансакций с криптовалютами и другими продуктами на основе блокчейна.

Далее Hypothekarbank намерен осуществлять управление приложениями и операциями центра данных, а Seba возьмет на себя разработки в сфере блокчейна и криптовалют.

При этом Seba Crypto AG намеревается получить у швейцарского финансового регулятора — Службы по надзору за финансовым рынком (FINMA) — банковскую лицензию и лицензию для работы с ценными бумагами уже в первой половине 2019 года.