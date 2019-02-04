Иран и Россия почти отказались от доллара при взаиморасчетах, все дальнейшие расчеты будут опираться на российский рубль и иранский риал, а в случае острой необходимости будут использоваться евро. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол России в Иране Леван Джагарян.

«Для России переход на взаиморасчеты в национальных валютах с Ираном имеет жизненно важное значение. Мы будем использовать все имеющиеся средства для того, чтобы довести указанные показатели до максимально возможных значений. Мы уже, по сути, отказались от доллара в рамках взаимодействия с иранцами, будем опираться на российский рубль и иранский риал, в случае острой необходимости — на евро, при отсутствии других вариантов. Это сложная задача, но тем не менее я полагаю, что банковские структуры двух стран обладают потенциалом, необходимым для успешной реализации поставленных целей», — рассказал он.