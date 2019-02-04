Росстат сообщил о росте ВВП на 2,3% г/г – это очень впечатляющий результат, учитывая, что рост за 9М18 составлял всего 1,6 г/г. Правда, ускорение роста не нашло отражения в динамике потребления домохозяйств – его рост замедлился с 2,5% г/г за 9М18 до 2,2% г/г за 2018 г. Повышение оценки роста экономики объясняется ускоренным ростом в строительном секторе, предполагаемо в связи с проектом Ямал СПГ - это означает, что примерно треть прошлогоднего роста связана с деятельностью сектора добычи полезных ископаемых. Сильная цифра роста за 2018 г. не повлияет на монетарную политику ЦБ, однако она выглядит хорошей новостью для Минфина: в условиях ускорения роста легче сохранять жесткую бюджетную политику.

По первой оценке Росстата, рост ВВП за 2018 г. составил 2,3% г/г: Росстат вчера неожиданно сообщил о том, что ВВП в 2018 г. вырос на 2,3% г/г; в то же время Минэкономразвития недавно прогнозировало рост на 2,0% г/г. Обе цифры говорят об ускорении роста с 1,6% г/г за 9М18 и 1,5-1,6% в 2017 г.

Несмотря на более сильный рост ВВП, рост потребления домохозяйств замедлился до 2,2% г/г в 2018 г. с 3,2% г/г в 2017 г.: Ускорение роста ВВП не нашло отражения в динамике потребления в прошлом году. Потребление домохозяйств замедлилось с 2,5% г/г за 9М18 до 2,2% г/г в 2018 г., и, несмотря на электоральный цикл, цифра даже оказалась слабее роста на 3,2% г/г в 2017 г.

Пересмотр оценки роста в строительстве с -0,3% г/г за 9М18 до 4,7% г/г за 2018 г., по данным Минэкономразвития, связано с инвестициями в проект Ямал СПГ: Сильное ускорение роста ВВП, главным образом, связано с повышением оценки роста в строительном секторе. Если по итогам 9М18 Росстат сообщал о том, что в этом секторе выпуск снизился на 0,3% г/г, то по итогам 2018 г. рост оказался на уровне 4,7% г/г. По данным Минэкономразвития, пересмотр оценки роста в строительном секторе был связан с инвестициями в Ямал СПГ - проект, который обеспечил примерно 0,4 п. п. роста ВВП за прошлый год.

Треть роста ВВП за 2018 г. пришлась на деятельность сектора добычи: Поскольку пересмотр оценки роста был связан с пересмотром данных по строительству, складывается впечатление, что прошлый год был годом рекордного инвестиционного роста. Тем не менее, это не совсем так: хотя доля инвестиций в ВВП достигла 23% в 2018 г., инвестиции в основной капитал в 2018 г. выросли только на 2,3% г/г против 5,5% г/г в 2017 г. Кроме того, упускается из виду, что главным итогом прошлого года стала увеличивающаяся зависимость роста экономики от сектора добычи. Так, по итогам 2018 г. объем выпуска сектора добычи полезных ископаемых вырос на 4,1% г/г против роста промпроизводства на 2,9% г/г.; таким образом, его прямой вклад в рост ВВП за прошлый год составил 15%, или 0,3 п. п. роста ВВП. В сочетании с тем, что около 0,4 п.п. роста ВВП связано с инвестициями на Ямале, которые в основном нашли отражение в росте строительства, можно говорить о том, что сырьевой сектор обеспечил примерно 0,7 п. п. из 2,3% роста ВВП за прошлый год.

Ускорение роста ВВП не требует изменений в монетарной политике ЦБ: Хорошая новость связана с тем, что ускоренный рост ВВП, на наш взгляд, не предполагает необходимости изменения монетарной политики. Как уже говорилось выше, потребление следует вполне предсказуемому тренду, обеспечивая тем самым и предсказуемость инфляционной траектории. Поскольку более быстрый инвестиционный рост связан с одним крупным проектом в сырьевом секторе, вряд ли это сильно изменит оценку потенциального роста экономики. Таким образом, мы ожидаем, что ЦБ сможет сохранить ключевую ставку на неизменном уровне на протяжении всего этого года.

Быстрый рост ВВП за 2018 г. – хорошая новость для Минфина: Больше всего от сильной цифры роста ВВП за 2018 г. выигрывает Минфин. В последнее время активизировались разговоры о том, что слабый экономический рост может потребовать смягчения бюджетной политики – снижения налоговой нагрузки ненефтяного сектора или роста расходов. Однако в условиях ускорения роста ВВП до 2,3% г/г в 2018 г. подобная корректировка бюджетной политики не выглядит необходимой. Таким образом, мы считаем, что жесткий подход к бюджетной политике сохранится и в 2019 г.