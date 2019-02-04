Банк перешел на промышленную систему вендора в 2016 году в рамках стратегии по развитию розничного направления бизнеса и повышению привлекательности удаленных сервисов.

Архитектурный стиль микросервисов — технологический подход, при котором единое приложение строится как набор небольших сервисов, каждый из которых работает в собственном процессе и взаимодействует с остальными. Такое архитектурное решение позволяет строить сервисы вокруг бизнес-потребностей банка, добавляя и изменяя необходимые функции независимо друг от друга.

«Мы довольны ходом проекта, новая система является современной и соответствует последним технологическим тенденциям в развитии банковских сервисов. Постоянное совершенствование решения повышает привлекательность банка для розничных клиентов и его конкурентоспособность на рынке, что подтверждается статистикой по неуклонно и быстро растущему количеству клиентов ДБО и числу операций, осуществляемых через этот канал. В итоге растет комиссионный доход, увеличиваются продажи банковских продуктов, что также соответствует бизнес-целям банка», — отметила первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«С нашей помощью Россельхозбанк ведет интенсивное развитие данного решения, и набор услуг, предоставляемых клиентам через каналы ДБО, постоянно растет. Помимо наиболее распространенных сервисов, которые продолжают развиваться, добавляются другие — из смежных областей, такие как инвестиции, продажи партнерских продуктов и т.д. Чтобы сократить время вывода на рынок новых сервисов, что очень важно для банка, осуществлен перевод решения на микросервисную архитектуру. Это позволяет не только быстро запускать в эксплуатацию ту или иную отдельную функциональность, но и повышает общую надежность и масштабируемость решения», — прокомментировал генеральный директор компании R-Style Softlab» Лев Френкель.

Для справки:

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации.

Источник: R-Style Softlab