Проект был признан лучшим решением в предметной области в номинации Big Data. Выбор победителя происходил путем открытого голосования среди ИТ-директоров – участников сообщества.

«Национальный Клиринговый Центр» выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на рынках «Московской Биржи». Его основная задача — поддержка стабильности на обслуживаемых сегментах финансового рынка за счет высокоэффективной и отвечающей международным стандартам системы управления рисками.

В результате выполненного проекта НКЦ получил эффективное решение для формирования обязательной банковской и налоговой отчетности, а также готовое хранилище данных в концепции Data Lake с финансовой информацией, которое может использоваться для развития аналитики.

Процесс подготовки отчетности в НКЦ сократился не менее чем в 3 раза. Сейчас быстродействие системы составляет порядка 120 минут для расчета сложных взаимосвязанных форм на объемах около 60 млн проводок в день. Формирование ежедневного пакета отчетов выполняется за 10–15 минут вместо одного часа. А базирующаяся на технологиях Hadoop, система Neoflex Reporting Big Data Edition может легко и без особых финансовых затрат со стороны заказчика масштабироваться при необходимости в будущем.

Высокая скорость работы автоматизированной системы подготовки отчетности обеспечивается использованием принципиально новых для данного класса задач технологий и инструментов. Для хранения данных используется HDFS (Hadoop), а для обработки — платформа Spark, поддерживающая распределенные in-memory вычисления. Возможности Hadoop и Spark по параллельной обработке данных обеспечивают высокую надежность и отказоустойчивость системы, при этом позволяют снизить затраты на серверное оборудование и программное обеспечение.

Для справки:

Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), учрежден в мае 2006 года, осуществляет клиринговую деятельность и выполняет функции центрального контрагента на российском финансовом рынке. НКЦ является членом Европейской Ассоциации клиринговых домов-центральных контрагентов (EACH) и членом Всемирной Ассоциации центральных контрагентов – CCP12. Собственные средства НКЦ на 1 октября 2018 года составили 67,5 млрд рублей.

О компании «Неофлекс»:

«Неофлекс — ведущий поставщик услуг по проектированию и разработке программного обеспечения, а также внедрению и эксплуатации сложных информационных систем. Мы обеспечиваем цифровую трансформацию бизнеса наших клиентов, соединяя индустриальный опыт и знания в области самых современных информационных технологий. С 2005 года «Неофлекс» фокусируется на реализации крупных ИТ-проектов для финансовых организаций, а также предприятий таких отраслей, как розничная торговля, логистика, сельское хозяйство и др. Клиентами компании являются более половины российских банков, входящих в топ-100, а также компании из более чем 15 стран Европы, Азии и Африки.

Источник: Компания Неофлекс