Крупнейшая канадская криптовалютная биржа Quadriga после смерти ее основателя Джеральда Коттена заблокировала почти половину счетов в Bitcoin, Litecoin и Ethereum на общую сумму 137,2 млн долларов. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителей онлайн-площадки.

Коттен умер в декабре прошлого года в возрасте 30 лет в результате осложнений, вызванных болезнью Крона (хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта), после поездки в Индию. Доступ к специальной программе для хранения криптовалют — так называемому холодному кошельку — был возможен только с рабочего компьютера основателя биржи и закрыт для других ее пользователей. В итоге в начале текущего месяца онлайн-площадка объявила о блокировке средств примерно 115 тыс. пользователей из 363 тыc., зарегистрированных на Quadriga.

Вдова Коттена Дженнифер Робертсон заявила агентству, что муж не посвящал ее в свой бизнес и не называл пароля или ключа для его восстановления. «Мне не удалось его нигде найти», — сказала она. По словам Робертсон, ей стали поступать угрозы от пострадавших пользователей, некоторые из которых считают смерть Коттена инсценировкой.

Quadriga была основана в 2013 году. Всего на счетах онлайн-платформы к началу 2019 года было аккумулировано более 190,6 млн долларов в трех криптовалютах.