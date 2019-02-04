ОТП Банк открыл новый операционный офис в Екатеринбурге. Отделение расположено по адресу: улица Луначарского, дом 134, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Операционный офис будет предоставлять следующие услуги: кредиты наличными для физических лиц на любые цели, привлечение депозитов от физических лиц, кредитные и дебетовые карты , текущие счета, оплата коммунальных платежей, штрафов ГИБДД и оказание консультационных услуг», — отметили в банке.

График работы офиса «Екатеринбургский»: с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу с 10:00 до 18:00, воскресенье — выходной день.