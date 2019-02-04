Капитал АО «МС Банк Рус» увеличен в рамках плана по повышению доли продаж на рынке автокредитования . Об этом во вторник сообщили в банке.

Источниками увеличения капитала стали привлечение субординированного займа и размещение дополнительного выпуска акций. За счет привлеченного субординированного займа в размере 500 млн рублей был увеличен добавочный капитал банка. Размещение дополнительного выпуска акций позволило увеличить капитал почти на 1,039 млрд рублей (отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован Банком России 28 января 2019 года). Таким образом, общее увеличение собственных средств банка превысило 1,5 млрд рублей.

В банке отмечают, что по итогам 2018 года количество выданных им кредитов на покупку автомобилей выросло более чем в два раза: с 10,8 тыс. в 2017 году до 21,9 тыс. в 2018-м. Благодаря этому более чем в два раза (на 103%) вырос кредитный портфель банка, составив 20,4 млрд рублей на 1 января 2019 года.



«В 2019 году банк ставит своей целью дальнейшее увеличение портфеля автокредитов, для чего было реализовано увеличение капитала», — отмечается в релизе.

