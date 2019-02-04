Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги БыстроБанка (Ижевск). Об этом сообщается во вторник на сайте агентства.

Ранее у банка были долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «B2». На момент отзыва прогноз по этим рейтингам был «позитивным». Базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка находились на уровне «b2». Полный список действовавших рейтингов приводится в релизе Moody's .



Там указано, что агентство приняло решение об отзыве рейтингов по причинам делового характера.