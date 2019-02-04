В этом случае объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из совокупного спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
Минфин России рассматривает возможность отказаться от практики установления на своих аукционах по размещению облигаций федерального займа предельных объемов предложения облигаций. Новый механизм может быть введен начиная с аукциона 13 февраля, то есть со следующего после завтрашнего, следует из сообщения ведомства.
В Минфине поясняют, что в этом случае объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из совокупного спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. О принятом решении по изменению сложившейся практики публикации сведений о проведении аукционов будет объявлено 12 февраля 2019 года.
«Данный подход позволит более гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, а также удовлетворять в большем объеме поданные неконкурентные заявки», — полагают в Минфине.
Для участников аукционов механизм подачи заявок останется прежним.
По данным на сайте Минфина, 6 февраля состоятся аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ общим номинальным объемом 35 млрд рублей (20 млрд и 15 млрд).
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