Минфин России 6 февраля 2019 года проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 35 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, на первом аукционе будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26226RMFS с датой погашения 7 октября 2026 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

На втором аукционе Минфин предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26225RMFS с датой погашения 10 мая 2034 года в объеме 15 млрд рублей по номинальной стоимости.